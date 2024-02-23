قتلى ومفقودون في حريق اجتاح مبنى سكنيًا في شرق إسبانيا

قُتل أربعة أشخاص على الأقل، في حريق اجتاح مبنى سكنيًا، في مدينة بلنسية، شرق إسبانيا، بينما لا يزال 15 آخرين في عداد المفقودين، وفق السلطات المحلية الإسبانية.



وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النيران في واجهة المبنى وتساقط أجزاء محترقة على الرصيف.



وسُمع دوي انفجارات صغيرة في الداخل.



وقال شهود إنّ الحريق، الذي أججته الرياح القوية، امتد إلى المبنى بأكمله، خلال نصف ساعة.