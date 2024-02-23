بوتين: تحديث خمسة وتسعين بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية

أعلن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين تحديث خمسة وتسعين بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية.



وأكد بوتين، في الذكرى السنوية ليومِ المدافعِ عن أرض الآباء في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة، أن القوات الجوية تسلَمَت للتو أربع قاذفات جديدة فرط صوتيّة وقادرةٌ على حملِ رؤوس نووية.



وشددَ على أن المرحلة المقبلة ستشمَلُ التطويرَ وإدخالَ تقنيات الذكاء الاصطناعيّ في المجالِ العسكري.