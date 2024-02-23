إجماع في قمة العشرين على دعم لحل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية

في البرازيل، أجمعَ المشاركون في قمة العشرين على دعمهم لحلِ الدولتين، باعتبارِه السبيل الوحيد لتحقيقِ السلام في الصراع الإسرائيليّ الفلسطيني.



واشار وزير الخارجية البرازيلي، إلى أن جميعَ أعضاء المجموعة سلَطوا الضوء على المخاوف بشأنِ الحرب في غزة وخطرِ اتساعِ رُقعة الصراعِ في الشرق الأوسط.