بلينكن برّرَ استخدامَ الفيتو ضدَ مشروعِ وقفِ اطلاقِ النار

اكدَ وزيرُ الخارجيةِ الاميركيّ انطوني بلينكن من البْرازيل أنّ النقاشَ في قمةِ العشرين ركزَ بشدة على الإفراج عن الأسرى وعلى طريقة تطبيق اتفاقِ الهدنةِ في غزة وزيادةِ المساعداتِ الإنسانية.وبرّرَ بلينكن استخدامَ واشنطن للفيتو ضدَ مشروعِ وقفِ اطلاقِ النار في مجلسِ الامن.