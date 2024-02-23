بوتين: القوات الجوية تسلَمَت للتو أربعَ قاذفاتٍ جديدةً قادرةً على حملِ رؤوس نووية

أعلنَ الرئيسُ الروسيّ تحديثَ خمسةٍ وتسعينَ في المئةِ من القواتِ النووية الاستراتيجيةِ الروسية.



وقال بوتين في الذكرى السنوية ليومِ المدافعِ عن أرضِ الآباء في روسيا - وهو احتفالٌ خاصٌ بالقواتِ المسلحة - إنّ القواتِ الجوية تسلَمَت للتو أربعَ قاذفاتٍ جديدةً فرطَ صوتيّةٍ وقادرةً على حملِ رؤوس نووية.



وشددَ بوتين على أنّ المرحلة المقبلة ستشمَلُ التطويرَ وإدخالَ تقنياتِ الذكاءِ الاصطناعيّ في المجالِ العسكريّ.