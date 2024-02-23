بايدن يعزّي زوجةَ نافالني وابنته

عبّرَ الرئيسُ الاميركيّ جو بايدن عن تعازيهِ لعائلةِ زعيمِ المعارضةِ الروسية، اليكسي نافالني.استقبلَ بايدن زوجةَ نافالني وابنته وتحدثَ عن شجاعةِ زعيمِ المعارضةِ وعن إرثِهِ في محاربةِ الفسادِ.وكشف عن حُزمةِ عقوباتٍ جديدةٍ ستُعلِنُها واشنطن على موسكو ردًا على وفاة نافالني في سِجنِه حيث كان يقضي حكمًا لثلاثةِ عقود.