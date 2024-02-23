الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتانياهو يقترح خطة لغزة في مرحلة ما بعد الحرب... إليكم تفاصيلها

أخبار دولية
2024-02-23 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتانياهو يقترح خطة لغزة في مرحلة ما بعد الحرب... إليكم تفاصيلها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نتانياهو يقترح خطة لغزة في مرحلة ما بعد الحرب... إليكم تفاصيلها

اقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة لقطاع غزة لمرحلة ما بعد الحرب تقضي بأن يتولى مسؤولون فلسطينيون محليون إدارة القطاع لا صلة لهم بحركة حماس التي تحكم القطاع.
     
وينص الاقتراح الذي عرضه نتانياهو على مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس، أيضًا على استمرار الجيش الإسرائيلي في حربه على حماس حتى يحقق أهدافه الرئيسية.
     
وتشمل هذه الأهداف تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
     
وبعد انتهاء الحرب، "ستدار الشؤون المدنية في غزة من قبل مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية ليسوا على ارتباط بدول أو كيانات تدعم الإرهاب" على ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" موردة عناصر رئيسية في خطة نتانياهو.
     
وجاء في الخطة أيضا انه بعد انتهاء الحرب "سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية غير محددة زمنيا للعمل في كل أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح".
     
وأضافت الصحيفة نقلا عن الخطة "أن إسرائيل ستمضي قدما في مشروعها الحالي لإنشاء منطقة أمنية عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود القطاع"، مشيرة إلى أن المنطقة ستبقى قائمة "طالما هناك حاجة أمنية لها".
     
وقال التقرير إن مقترح نتانياهو يشمل أيضا الإشراف الأمني الإسرائيلي "على كامل منطقة غرب الأردن" برا وبحرا وجوا "لمنع تعزيز العناصر الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل".
     
كذلك، تنص الخطة على "تجريد غزة من السلاح بشكل كامل... بما يتجاوز متطلبات الحفاظ على النظام العام".
     
وتهدف الخطة أيضا إلى تعزيز "إزالة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في غزة".
     
وأوردت الصحيفة أن أحد العناصر الرئيسية في الخطة هو "تفكيك الأونروا" وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

أخبار دولية

نتنياهو

غزة

اسرائيل

LBCI التالي
ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية: إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدوليّ
بايدن يعزّي زوجةَ نافالني وابنته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-20

نتنياهو: إسرائيل لن تدفع أي ثمن لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-02-16

بايدن حث نتنياهو على وقف موقت لإطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-02-16

أبو عبيدة: ستستمر مقاومتنا لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي اسرائيلي من قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-02-16

وزير الخارجية الاسرائيلي: لا نية لاسرائيل بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:43

واشنطن تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين روس على خلفية وفاة نافالني

LBCI
أخبار دولية
08:18

تسعة جرحى في تصادم 100 سيارة على طريق مغطى بالجليد في الصين

LBCI
أخبار دولية
07:33

ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية: إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدوليّ

LBCI
أخبار دولية
06:52

بايدن يعزّي زوجةَ نافالني وابنته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-11

وفاة 4 أشقاء صغار في حريق مرعب...إلى من وُجّهت التهمة؟

LBCI
منوعات
2024-02-21

خلال جلسة قضائية حول طلاقهما... اقترب من زوجته السابقة وأطلق عليها النار وهذا ما فعله بنفسه!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21

دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-17

مقدمة النشرة المسائية 17-02-2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:59

مشوار لبنان ينطلق في تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
07:48

ميقاتي: لهذا السبب أرجأت جلسة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

اعتصام العسكريين المتقاعدين "طيّر" جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
07:33

ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية: إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدوليّ

LBCI
أخبار دولية
06:52

بايدن يعزّي زوجةَ نافالني وابنته

LBCI
أخبار دولية
06:36

بلينكن برّرَ استخدامَ الفيتو ضدَ مشروعِ وقفِ اطلاقِ النار

LBCI
أخبار دولية
06:33

إجماع في قمة العشرين على دعم لحل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:42

الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن رسوم جديدة... في الجزء الثاني: كيف ستصبح تكلفة خدمات النافعة؟

LBCI
السياحة في لبنان
14:05

كفردبيان الفائزة بلقب عاصمة المصايف العربية الشتوية بانتظاركم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:54

اصابات في غارة على مبنى في كفررمان (فيديو)

LBCI
منوعات
12:43

سافرت 8 ساعات لحضور زفاف صديقتها... وعندما وصلت صُعقت بالحقيقة المرة!

LBCI
خبر عاجل
07:32

ميقاتي: تفاجأنا بالسلبية في الشارع وتفاديا لاي تصادم قررنا تأجيل جلسة مجلس الوزراء ونحن مع إعطاء كل الحقوق المطلوبة للجميع لكننا محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق

LBCI
أخبار لبنان
10:31

شهيدان وجريحان في الغارة التي شُنّت على مبنى في كفررمان

LBCI
منوعات
10:25

بعد أيام على اختفائه... العثور على الجزء العلوي لطالب في دولة عربية: وتفاصيل صادمة عن الواقعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:42

الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن رسوم جديدة... في الجزء الثاني: كيف ستصبح تكلفة خدمات النافعة؟

LBCI
منوعات
15:30

تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!

LBCI
اقتصاد
02:39

ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More