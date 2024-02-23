ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية: إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدوليّ

شدد ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدوليّ.



واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري، مشددا على أن إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم.



ورأى ممثل قطر أن واجب محكمة العدل الدولية أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، مؤكدا أننا ندعم كل الحجج التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.



وفي السياق، اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأن ضم الأراضي بالقوة خرق للمعاهدات الدولية.