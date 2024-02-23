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واشنطن تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين روس على خلفية وفاة نافالني
أخبار دولية
2024-02-23 | 08:43
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واشنطن تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين روس على خلفية وفاة نافالني
قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين حكوميين روس على خلفية وفاة المعارض اليكسي نافالني، وفق ما اعلنت وزارة الخزانة الاميركية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان ان وزارة الخارجية ستعلن هوية المسؤولين الثلاثة وستدلي بمزيد من التفاصيل خلال اليوم.
أخبار دولية
واشنطن
نافالني
روسيا
عقوبات
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