مصر توقّع اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة

وقّعت مصر اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات.



واشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن المشروع سيدر 150 مليار دولار ومصر ستحصل على استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار على مدى شهرين.



وأوضح أن مصر ستتلقى 35% من الربح.