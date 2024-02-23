بلينكن التقى الرئيس الأرجنتيني الجديد في بوينوس أيرس

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة محادثات في بوينس أيرس مع الرئيس الأرجنتيني الجديد الليبرالي خافيير ميلي، في ختام جولة سريعة في أميركا اللاتينية.



وقال الرئيس الأرجنتيني للصحافة خلال استقباله بلينكن في القصر الرئاسي "قررت الأرجنتين العودة بجانب الغرب، إلى جانب التقدم وقبل كل شيء إلى جانب الحرية".



وقبل اللقاء، زار وزير الخارجية الأميركي ساحة بلازا دي مايو الشهيرة التي شهدت احتفالات عدة وأحداثا في تاريخ الأرجنتين، وكذلك متحف كابيلدو الموقع التاريخي الباقي من عهد الاستعمار في بوينس آيرس، وتحدث هناك مع ممثلين للمجتمع المدني.



وهذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأميركي إلى الأرجنتين، بعدما شارك الأربعاء والخميس في اجتماع نظرائه في مجموعة العشرين في البرازيل، حيث التقى أيضاً الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



وتأتي زيارة بلينكن في حين ترتفع حدة التوترات الاجتماعية تدريجاً في الأرجنتين حيث بدأت إجراءات التقشّف التي اتخذتها حكومة ميلي الليبرالية المتطرّفة تترك آثاراً على المجتمع.