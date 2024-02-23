كوليبا: الحرب الروسية على أوكرانيا "تتجاهل إرادة الغالبية العالمية"

اتّهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بتجاهل الإرادة العالمية مع دخول الحرب الروسية ضد كييف عامها الثالث.



وجاء الاجتماع في توقيت تستعد فيه كييف لإحياء الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي الواسع النطاق لأراضيها، في حين لا تزال حزمة مساعدات أميركية حيوية لأوكرانيا عالقة في الكونغرس الأميركي في مقابل ارتفاع في معنويات الروس على خلفية تحقيقهم مكاسب ميدانية في الأسابيع الأخيرة.



وقال كوليبا إن "روسيا تتجاهل إرادة الغالبية العالمية. هي تواصل عدوانها وتدفع بمزيد من الرجال في لهيب الحرب".



وأضاف "يمكننا أيضا أن نرى أنه في هاتين السنتين، ما انفك الأمن العالمي يتدهور مع اندلاع مزيد من الحروب والنزاعات حول العالم. أحد أسباب هذا الأمر هو الجرح النازف في قلب أوروبا".

