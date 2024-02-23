قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون دعمهم لأوكرانيا "أكثر من أي وقت مضى"

أكد قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة أنّ التكتل متحد "أكثر من أي وقت مضى" خلف أوكرانيا عشية ذكرى مرور عامين على بدء الغزو الروسي و"العنف والوحشية والإرهاب والدمار".



وكتب كلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في نص مشترك "أكثر من أي وقت مضى، نبقى متحدين ومخلصين لوعدنا بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً".



وأكد النص أنّ الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه "السياسي والعسكري والمالي والاقتصادي والدبلوماسي والإنساني" لمساعدة أوكرانيا "في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها ومدنها وبنيتها التحتية الحيوية واستعادة وحدة أراضيها (...) وإنهاء الحرب".



وأفادت مصادر دبلوماسية عدة بأن النص كان سيصدر باسم الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن المجر، الدولة الوحيدة التي حافظت على علاقات وثيقة مع موسكو، عارضته.