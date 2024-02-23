زيلينسكي يدعو إلى الإسراع في إمداد بلاده بأنظمة دفاع جوي ومقاتلات

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة دولا غربية على الإسراع في إمداد بلاده بأنظمة للدفاع الجوي وبمقاتلات، وذلك عشية الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي.



وجاءت دعوة زيلينسكي في حين لا تزال حزمة مساعدات أميركية عالقة في الكونغرس في مقابل ارتفاع في معنويات الروس بعد تحقيقهم مكاسب ميدانية في الأسابيع الأخيرة.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة لفيف في الغرب الأوكراني إن "المساعدات العسكرية الجوية "هي الأهم"، مشدّدا على ضرورة إمداد بلاده بـ"دفاعات جوية وبمقاتلات".



وقال "المهم أن تأتي قراراتنا في حينها. أعتقد أنها الأولوية"، مشيرا إلى أنه خلال الهجوم المضاد لبلاده العام الماضي تأخر وصول شحنات تم التعهّد بها لأوكرانيا.

