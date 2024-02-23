أسامة حمدان ردا على خطة نتانياهو لما بعد الحرب: "يدرك تماما أنها لن تنجح"



انتقد المسؤول في حركة حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحافي عقده الجمعة في بيروت، خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنها آيلة الى الفشل.



وقال أسامة حمدان للصحافيين "بالنسبة لليوم التالي في قطاع غزة، نتانياهو يقدم أفكارا يدرك تماما أنها لن تنجح (...) اليوم يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكررة".