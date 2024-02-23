قوات الجو الأوكرانية تؤكد إسقاط طائرة تجسس روسية

أعلنت قوات الجو الأوكرانية مساء الجمعة أنها اسقطت طائرة تجسس روسية من طراز ايه-50يو فوق بحر آزوف، ونشرت خارطة تظهر على ما يبدو أن الطائرة تحطّمت في جنوب روسيا.



ولم تدل موسكو بأي تعليق، لكن سلطات منطقة كراسنودار في جنوب روسيا قالت إن فرق إطفاء هرعت إلى موقع تحطّم طائرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية "بفضل عملية مشتركة بين استخبارات وزارة الدفاع وقوات الجو الأوكرانية، تم إسقاط طائرة روسية أخرى من طراز ايه-50يو فوق بحر آزوف".



ولفتت إلى أن "إسقاط طائرة ايه-50يو هو ضربة قوية أخرى لإمكانات موسكو الإرهابية وقدراتها".

