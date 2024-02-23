الوكالة الذرية تحضّ على "أقصى درجات ضبط النفس" بعد انفجارات قرب محطة زابوريجيا

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الجمعة إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بعد سلسلة انفجارات وقعت هذا الأسبوع قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا.



ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وتدور في محيطها معارك منذ أن سيطرت القوات الروسية عليها في آذار 2022، وسط اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو بتعريض أمنها للخطر.



وجاء في بيان لغروسي أن خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "متمركزين في محطة زابوريجيا أفادوا بسماع انفجارات يومية في الأسبوع الماضي، بما في ذلك انفجار في وقت متأخر الجمعة الماضي يبدو أنه وقع قرب المحطة".



والخميس سمع دوي انفجارات عدة أحدها "قوي على نحو غير اعتيادي، ما يشير إلى أنه وقع على مقربة من الموقع".

