23 قتيلا في غارة إسرائيلية على منزل كوميدي في غزة

قُتل 23 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية دمّرت منزل الكوميدي الفلسطيني محمود زعيتر المشهور في غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.



وسوي منزل زعيتر في منطقة دير البلح أرضا من جراء الضربة، وغالبية الضحايا من النساء والأطفال وفق الوزارة.



زعيتر، الذي أصيب في الهجوم يتابعه على إنستغرام أكثر من 1,2 مليون شخص وفيديوهاته متداولة على نطاق واسع على منصة يوتيوب.