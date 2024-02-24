سوناك: لندن تقف إلى جانب كييف طالما استغرق الأمر من وقت

وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بمناسبة الذكرى السنويّة الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، بأن تقِف لندن إلى جانب كييف "طالما استغرق الأمر من وقت"، مشددا على أنّ "الطغيان لن ينتصر أبدا".



وقال سوناك في بيان: "في هذه الذكرى القاتمة، يجب أن نجدّد عزمنا. هذه هي اللحظة لإظهار أنّ الطغيان لن ينتصر أبدا وللقول مرّة أخرى إنّنا سنبقى إلى جانب أوكرانيا اليوم وغدا".



وأكد أنهم " مستعدّون لفعل كلّ ما يتطلّبه الأمر، مهما استغرق من وقت، إلى أن تنتصر" أوكرانيا.



وفي الآونة الأخيرة أعلنت لندن، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيّين لكييف، عن زيادة مساعداتها العسكريّة لأوكرانيا والتي ستصل في 2024-2025 إلى 2,5 مليار جنيه استرليني (2,9 مليار يورو).



والخميس أيضا، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات جديدة ضدّ روسيا وعن شحنات صواريخ جديدة للأوكرانيّين.