الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القيادة المركزية الأميركية: أضرار جسيمة لسفينة شحن هاجمها الحوثيون

أخبار دولية
2024-02-24 | 01:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القيادة المركزية الأميركية: أضرار جسيمة لسفينة شحن هاجمها الحوثيون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القيادة المركزية الأميركية: أضرار جسيمة لسفينة شحن هاجمها الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن هجوما شنه الحوثيون اليمنيون على سفينة الشحن روبيمار في 18 شباط تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.
 
وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قال في بيان في اليوم التالي للهجوم إن الحوثيين استهدفوا السفينة في خليج عدن يوم الأحد وهي الآن معرضة لخطر الغرق.
 
واشارت القيادة المركزية الأميركية، بشأن سفينة الشحن المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز، إلى أن "السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء".
 
ولفتت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم.

أخبار دولية

القيادة المركزية الأميركية:

سفينة شحن

البحر الاحمر

الحوثيون

LBCI التالي
لولا يُصرّ على اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة
سوناك: لندن تقف إلى جانب كييف طالما استغرق الأمر من وقت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:30

القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون نفذوا هجوما على ناقلة نفط مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا

LBCI
أخبار دولية
2024-02-22

الحوثيون والبحر الاحمر.. إلى متى؟

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-14

القيادة المركزية الأميركية: تنفيذ ضربة ضد صاروخ كروز مضاد للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في 13 شباط

LBCI
أخبار دولية
2024-02-12

الحوثيون يستهدفون سفينة شحن في البحر الأحمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:00

فون دير لايين في كييف: أكثر من أي وقت مضى نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:57

قتيل في سقوط مسيرة روسية على شقة في أوديسا جنوب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:55

الشرطة الفدرالية الكندية تعلن تعرض شبكاتها لهجوم الكتروني واسع

LBCI
أخبار دولية
01:52

العثور على سبع جثث داخل سيارة في المكسيك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-06

مواقف مضحكة لحيوانات برية...يتصرفون كالبشر (صور)

LBCI
منوعات
2023-09-16

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

LBCI
فنّ
2023-12-01

"وجهها مثل قرص الكبّة".. مرام علي نجمة "الخائن" تكشف السبب: "لا وزن زائد ولا عمليات"

LBCI
منوعات
08:35

أسترالية تعثر على "مخلوق غامض" في فناء منزلها: "لديه عيون وردية وسوداء ويُشبه شخصية كرتونية" (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:17

لا جديد بشأن مفاوضات الهدنة بغزة… ماذا عن المؤتمر لدعم الجيش اللبناني؟

LBCI
السياحة في لبنان
02:40

كفردبيان تتربع اليوم على عرشِ السياحة الشتوية العربيّة... كيف هي التحضيرات؟

LBCI
أخبار دولية
13:41

ماذا تشمل خطة نتنياهو في ما خص اليوم التالي للحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بلدة الماري مساحة حياة يحيط بها القصف …

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ياسمينا زيتون ضمن افضل ٤٠ مشتركة في مسابقة ملكة جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بالأرقام.. كيف تتلخّص مشكلة القطاع العام في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تفاصيل مباراة لبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة يشرح للـ LBCI اسباب تصنيف كفردبيان عاصمة المصايف العربية الشتوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

كفردبيان تستلم جائزة إختيارها عاصمة المصايف العربية الشتوية السبت .. فلماذا كفردبيان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:32

ميقاتي: تفاجأنا بالسلبية في الشارع وتفاديا لاي تصادم قررنا تأجيل جلسة مجلس الوزراء ونحن مع إعطاء كل الحقوق المطلوبة للجميع لكننا محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق

LBCI
فنّ
07:11

بعد صورتها مع المدوّن الإسرائيلي... دعوى قضائيّة ضد نانسي عجرم

LBCI
خبر عاجل
09:52

تابعوا بعد لحظات انطلاق مباراة لبنان وسوريا ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة عبر شاشة الـLB2

LBCI
خبر عاجل
10:52

نهاية الجزء الاول من مباراة لبنان وسوريا في انطلاق تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم منتخب لبنان بنتيجة 51 36

LBCI
خبر عاجل
12:00

لبنان يحسم مباراته الاولى ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة امام سوريا في دمشق بنتيجة 87 - 78

LBCI
منوعات
15:53

خطفه وقتله بالخطأ... بعد العثور على أجزاء من جثمان الطالب المصري هوية الفاعل كُشفت: قطّع جثته ثم نعاه على فيسبوك!

LBCI
آخر الأخبار
16:06

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: مبعوث بايدن حذر نتنياهو أن واشنطن ودولا عربية ستمضي بالخطط إن لم تتحرك إسرائيل

LBCI
موضة وجمال
05:23

ياسمينا زيتون تتفوّق في تحدي "الجمال الهادف" وتتأهل إلى Top 40 ملكة جمال العالم... وهذه التفاصيل (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More