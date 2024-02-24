القيادة المركزية الأميركية: أضرار جسيمة لسفينة شحن هاجمها الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن هجوما شنه الحوثيون اليمنيون على سفينة الشحن روبيمار في 18 شباط تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.



وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قال في بيان في اليوم التالي للهجوم إن الحوثيين استهدفوا السفينة في خليج عدن يوم الأحد وهي الآن معرضة لخطر الغرق.



واشارت القيادة المركزية الأميركية، بشأن سفينة الشحن المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز، إلى أن "السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء".



ولفتت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم.