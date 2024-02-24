لولا يُصرّ على اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

أصرّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على اتّهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعيّة" بحقّ الفلسطينيّين في غزّة، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسيّة بسبب مُقارنته الهجوم الإسرائيلي ضدّ حركة حماس في القطاع الفلسطيني بـ"المحرقة اليهوديّة".



ورأى لولا، خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو، أنّ "ما تفعله دولة إسرائيل ليس حربا، إنّها إبادة جماعيّة، لأنّها تقتل نساءً وأطفالا".



وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين أنّ لولا "شخص غير مرغوب فيه" بعد إدلائه بتصريحات مماثلة.