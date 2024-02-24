إخلاء مقر الاستخبارات السويدية "سابو" ... ما السبب؟

أخلي مقرّ جهاز الاستخبارات السويديّة "سابو" ونُقل ثمانية أشخاص إلى مستشفى، بعدما ظهرت عليهم "أعراض" على أثر تنبيه من تسرّب غاز لم تُحدّد السلطات طبيعته.



وأوضح باتريك سودربرغ، المسؤول عن الخدمات الصحّية في منطقة ستوكهولم، لوكالة فرانس برس أن "اليوم حوالى الساعة 13,00 كانت هناك مؤشّرات إلى وجود مادّة خطرة في مقرّ سابو".



من جهتها، ذكرت إدارة منطقة ستوكهولم في بيان أنّ "ثمانية أشخاص في المجموع عولِجوا في المستشفى بعد ظهور أعراض عليهم"، مضيفة أنّ "سبب تسرّب (الغاز) ليس واضحا".



وأكدت كارين لوتز، المتحدّثة باسم سابو، لفرانس برس أنّ ثمّة "إجراءات قد اتُّخذت"، مشيرة إلى أنّ "خدمات الطوارئ توجّهت إلى الموقع" بعد تلقّي تنبيه.



وأكّدت المتحدّثة أنّ مقرّ سابو "أخلي جزئيا"، رافضة الخوض في تفاصيل.



وحذّرت أجهزة الاستخبارات السويديّة الأربعاء من تهديدات محتملة لأمن البلاد من جانب كلّ من روسيا والصين وإيران.