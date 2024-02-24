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16 قتيلا في انهيار منجم في فنزويلا
أخبار دولية
2024-02-24 | 01:40
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16 قتيلا في انهيار منجم في فنزويلا
أكّدت السلطات الفنزويليّة مقتل 16 شخصا جرّاء انهيار منجم ذهب غير قانوني في جنوب البلاد، وأعلنت إجلاء نحو 200 شخص من المنطقة، بينما يستمرّ البحث عن ضحايا آخرين محتملين.
ووقع الحادث، الذي أسفر أيضا عن إصابة 16 شخصا آخرين، بعد ظهر الثلاثاء، في منجم بولا لوكا في ولاية بوليفار.
وكان العشرات من عمّال المناجم يعملون هناك عندما حصل انزلاق للتربة.
وقال الحاكم أنجيل ماركانو في مؤتمر صحافي الجمعة: "لم يتمّ الإبلاغ عن أيّ وفيات أخرى"، رافضا تقارير عن سقوط ضحايا جدد. وأكّد أنّ عمليّات البحث ستستمرّ لمدّة شهر آخر.
وتضمّ منطقة بوليفار احتياطات كبيرة من الذهب والماس والحديد والبوكسيت والكوارتز وفيها مناجم تشغّلها الدولة وأخرى تشغّلها مجموعات غير قانونيّة.
وفي كانون الأوّل، قُتل ما لا يقلّ عن 12 شخصا في انهيار منجم في الولاية نفسها.
أخبار دولية
فنزويلا
منجم
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