قتلى جراء حريق داخل مبنى سكني في شرق الصين

قُتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 44 آخرون جراء حريق اندلع داخل مبنى سكني في مدينة نانجينغ في شرق الصين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



وأوضح مسؤولون خلال مؤتمر صحافي أن الحريق اندلع في وقت باكر صباح الجمعة.



وأشار تحقيق أولي إلى أن الحريق بدأ في الطبقة الأولى من المبنى، حيث رُكِنت دراجات كهربائية.



ويقع المبنى في منطقة يوهواتاي في نانجينغ، وهي مدينة يزيد عدد سكانها عن ثمانية ملايين نسمة وتقع على بُعد حوالى 260 كيلومترا (162 ميلا) شمال غرب شنغهاي.



وأكدت السلطات أن الحريق كان قد أخمِد بحلول الساعة 6,00 صباحا (22,00 بتوقيت غرينتش الخميس).



وذكرت خدمات الطوارئ أنه تمت تعبئة 25 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق.