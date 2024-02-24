العثور على سبع جثث داخل سيارة في المكسيك

عُثِر على سبع جثث مصابة بطلقات ناريّة داخل سيّارة في شرق المكسيك، وهي منطقة تعاني من العنف بين عصابات متنافسة، وفق ما أعلنت السلطات.



وعُثر على جثث خمسة رجال وامرأتين في سيّارة متروكة في شارع في مدينة أكولتزينغو في ولاية فيراكروز، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام المحلي.



واشار مصدر في الحرس الوطني المكسيكي إلى أنّ أحد الضحايا قاصر.



وتُعاني مدينة أكولتزينغو منذ فترة طويلة من جرّاء الحرب بين العصابات التي تتنافس للسيطرة على المنطقة من أجل سرقة الوقود من شركة بيميكس الوطنية أو من أجل شنّ عمليّات سطو مسلّح على الطُرق.