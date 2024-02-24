الشرطة الفدرالية الكندية تعلن تعرض شبكاتها لهجوم الكتروني واسع

أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها تحقق في هجوم الكتروني واسع النطاق طال شبكاتها وتتصدى له في نفس الوقت.



ورأت المتحدثة باسم الشرطة الفدرالية ماري إيف بريتون في بيان أن انتهاكا بهذا الحجم مثير للقلق،" مؤكدة أن القوة "تسيطر بنشاط" على الهجوم.



ولم تتوفر معلومات حول المصدر المشتبه به للهجوم.



وأطلقت الشرطة تحقيقا جنائيا في هذا الانتهاك وتعهدت "بمحاسبة المسؤولين".



وبمساعدة وكالة التشفير الوطنية الكندية التي تزود أوتاوا بأمن تكنولوجيا المعلومات واستخبارات الإشارات الأجنبية، قالت الشرطة إنها لا تزال تقوم بتقييم "حجم ونطاق الاختراق الأمني".



وأوضحت بريتون أن "الوضع يتطور بسرعة"، مؤكدة عدم تأثير ذلك على الشرطة و"في هذا الوقت، لا توجد تداعيات معروفة على شركاء السلامة والأمن في كندا أو في الخارج".