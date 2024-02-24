قتيل في سقوط مسيرة روسية على شقة في أوديسا جنوب أوكرانيا

قُتل شخص وجُرح ثلاثة آخرون على الأقل إثر تحطم مسيّرة روسية في ساعة متأخرة الجمعة على مبنى سكني في مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا.



وأكد الجيش الأوكراني أن المسيرة واحدة من خمسة أسقطتها قواته فوق منطقة أوديسا، في تصديه لسلسلة من الهجمات الجوية الليلية.



وقال مسؤولو الدفاع على منصة تلغرام: "إحدى المسيرت التي أُسقطت تحطمت في منطقة سكنية في أوديسا ما تسبب بدمار وحريق، ورغم إخماد الحريق بسرعة، دُمرت إحدى الشقق بالكامل".



وأضاف المسؤولون أن مالك الشقة قُتل لكن "عناصر الإنقاذ تمكنوا من إخراج زوجته من بين الركام".



ونُقل شخصان يسكنان في شقة مجاورة إلى المستشفى للعلاج من حروق وإصابات أخرى، وفق مسؤولي الدفاع



وأكد حاكم المنطقة أوليغ كيبر في تصريحات على تلغرام أن فرق الطوارئ عثرت على جثة رجل تحت الأنقاض.



وقال إن المرأة البالغة 72 عاما علقت "تحت الأنقاض لقرابة الساعتين" وأصيبت بحروق بالغة وكسور.



وأضاف أن امرأة وابنتها نقلتا إلى المستشفى في "حالة خطيرة".



في وقت سابق الجمعة قال الجيش الأوكراني إن ثلاثة أشخاص قتلوا إثر إسقاط مسيرة روسية أخرى وتحطمها في مبنى صناعي.