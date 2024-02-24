فون دير لايين في كييف: أكثر من أي وقت مضى نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بـ"المقاومة الاستثنائية" لأوكرانيا، لدى وصولها إلى كييف لمناسبة الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي.



واشارت، على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أنها "في كييف في الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، وللاحتفاء بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني".



وشددت فون دير لايين على أن "أكثر من أي وقت مضى نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا. ماليا واقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا وصولاً إلى نيلها حريتها".