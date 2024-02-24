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البابا فرنسيس يلغي اجتماعاته المقررة اليوم السبت

أخبار دولية
2024-02-24 | 05:44
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البابا فرنسيس يلغي اجتماعاته المقررة اليوم السبت
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البابا فرنسيس يلغي اجتماعاته المقررة اليوم السبت

أوضح الفاتيكان في بيان أن البابا فرنسيس ألغى اجتماعاته المقررة اليوم السبت بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة.
 
ويعقد البابا فرنسيس (87 عاما) اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الفاتيكان أيام السبت بالإضافة إلى اجتماعات خاصة.
 
وعانى البابا من مشاكل صحية متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية واضطر لإلغاء رحلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي في كانون الأول بسبب أعراض إنفلونزا والتهاب في الرئة.

أخبار دولية

البابا فرنسيس

الفاتيكان

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