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توقيف عدد من الأشخاص في موسكو خلال تجمع لزوجات جنود روس يحاربون في أوكرانيا

اعتقلت الشرطة الروسية أربعة أشخاص على الأقل بينهم صحافيون، خلال احتجاج أسبوعي خارج الكرملين نظمته زوجات جنود يقاتلون في أوكرانيان بحسب وسيلة إعلام مستقلة.



وأظهر مقطع فيديو نشرته "سوتا" على تطبيق تلغرام الشرطة وهي تعتقل شخصين يرتديان سترات صفراء كتب عليهما كلمة "صحافة" واثنين آخرين.