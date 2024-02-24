وزير الدفاع الروسي: من حيث نسبة القوات فإن الأفضلية لموسكو في الحرب مع اوكرانيا

في الذكرى الثانية للحرب الروسية الاوكرانية، تفقد وزير الدفاع الروسي قواته في مناطق تحتلها في أوكرانيا.



وأكد وزير الدفاع الروسي أنه من حيث نسبة القوات، فإن الأفضلية لموسكو، مشيراً الى أن القوات الروسية في وضع هجومي بعد السيطرة على مدينة أفدييفكا الصناعية الاستراتيجية.