أرملة نافالني تطالب بالإفراج عن جثمانه لدفنه: لا يمكن لأي مسيحي حقيقي أن يفعل ما يفعله بوتين

طالبت أرملة المعارض الروسي الكسي نافالني، يوليا، السلطات الروسية، بالإفراج عن جثمانه لدفنه، واصفة الرئيس فلاديمير بوتين بأنه شيطاني ويعذب زوجها في موته كما فعل في حياته.



واتهمت يوليا نافالني الرئيس الروسي باحتجاز جثة زوجها رهينة وشككت بإيمان بوتين الذي وصفته بالزائف.



وشددت على أنه لا يمكن لأي مسيحي حقيقي أن يفعل ما يفعله بوتين الآن بجثة أليكسي.



وكانت والدة نافالني قد اكدت أن السلطات الروسية طالبت بعدد من الشروط لتسليم الجثمان والا فإنها ستدفنه في القطب الشمالي حيث كان مسجوناً.