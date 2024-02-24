زيلينسكي يتعهّد بـ"النصر" في ذكرى الغزو الروسي

تعهّد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن تهزم أوكرانيا روسيا، مع دخول الحرب عامها الثالث.



وأكد، خلال مراسم لمناسبة الذكرى، أننا "نحارب لأجل ذلك منذ 730 يوما من حياتن وسننتصر في أفضل يوم في حياتنا".



وحضر عدد من القادة الغربيين المراسم التي أقيمت في فناء مطار غوستوميل في كييف والذي استُهدف بقصف روسي في الأيام الأولى للغزو.