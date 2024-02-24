مزارعون فرنسيون يقتحمون معرضا زراعيا في باريس يشارك في افتتاحه ماكرون

اقتحم عدد من المزارعين الفرنسيين معرضا زراعيا بارزا في باريس شارك في افتتاحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وفي مواجهة العشرات من رجال الشرطة داخل المعرض، طالب المزارعون باستقالة ماكرون، مع استخدام شتائم ضده.



وبسبب الاعتراضات والمقاطعة للفعاليات الرسمية ألغى ماكرون مناظرة كان يرغب في عقدها في المعرض الزراعي مع المزارعين ومصنعي الأغذية.



ويحتج المزارعون في أنحاء أوروبا بالحد من المنافسة غير العادلة من السلع الأوكرانية منخفضة التكلفة.