مدفيديف يتوعد بالانتقام للعقوبات الغربية الجديدة على روسيا

توعد المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف بأن موسكو ستنتقم للعقوبات الجديدة التي أعلن الغرب فرضها عليها في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا وإثر وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن.



وكتب الرئيس الروسي السابق الذي يعتبر من كبار المدافعين عن الحرب الروسية على أوكرانيا، على تلغرام أن السبب خلف العقوبات "واضح، فكلما ساء وضع المواطنين الروس، تحسن وضع العالم الغربي".



وأضاف: "علينا جميعا أن نتذكر ذلك وننتقم منهم أينما أمكن. إنهم أعداؤنا".



ودعا إلى "إثارة مصاعب للاقتصاد (الغربي) وتأجيج الاستياء العام حيال سياسات السلطات الغربية غير الكفوءة".