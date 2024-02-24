أوكرانيا وكندا توقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنهما وقّعا اتفاقا أمنيا ثنائيا في الذكرى السنوية الثانية لبدء الغزو الروسي وبموازاة اتفاق مماثل تم التوصّل إليه بين كييف وروما.



وجاء في بيان لمكتب ترودو الذي يجري زيارة لأوكرانيا أن "هذا الاتفاق الأمني الجديد والتاريخي" يلحظ توفير مساعدات مالية وعسكرية لكييف بنحو 2,2 مليار دولار في العام 2024.