زيلينسكي: أوكرانيا وايطاليا توقعان اتفاقا أمنيا يرسي قواعد صلبة لشراكة أمنية بعيدة المدى

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه وقع اتفاقا امنيا ثنائيا مع رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني التي تزور كييف في الذكرى الثانية للغزو الروسي.



وقال زيلينسكي: "ترسي هذه الوثيقة قواعد صلبة لشراكة أمنية بعيدة المدى بين أوكرانيا وايطاليا"، وذلك بعدم وقعت كييف مؤخرا اتفاقات مماثلة مع دول أوروبية عدة بينها المانيا وفرنسا.