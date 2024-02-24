ترودو لبوتين: القادة "الأقوياء حقا لا يغتالون خصومهم"

وجّه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ما يبدو اتّهاما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باغتيال خصمه السياسي أليكسي نافالني.



وقال ترودو في مؤتمر صحافي في كييف وبجانبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من الداعمين الغربيين لكييف، إن "بوتين يدّعي أنه قوي، لكن القادة الأقوياء حقا لا يغتالون خصومهم"، في إشارة إلى موت نافالاني في السجن الأسبوع الماضي.