المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلن رفع العقوبات عن النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أنها سترفع العقوبات المفروضة على النيجر التي تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية.



وجاء الإعلان في أعقاب قمة تناولت الأزمة السياسية في المنطقة التي تشهد انقلابات.