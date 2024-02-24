فريق المعارض نافالني يعلن تسليم جثته لوالدته

أعلنت المتحدثة باسم فريق المعارض أليكسي نافالني السبت إنّه تمّ تسليم جثّته لوالدته، بعدما كان المقرّبون منه يطالبون بها منذ أكثر من أسبوع.



وقالت كيرا إيارميش عبر منصة "إكس"، "تمّ تسليم جثّة أليكسي إلى والدته"، مضيفة أنّها لا تعرف حتى الآن ما إذا كانت "السلطات ستمنع تنظيم (الجنازة) كما ترغب العائلة وكما يستحقّ أليكسي".

