زيلينسكي يكرر مطالبة مجموعة السبع بالمساعدة العسكرية

حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين على تقديم المساعدة العسكرية "في الوقت المناسب"، وذلك في خلال اجتماع افتراضي لمجموعة السبع تزامنا مع الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال زيلينسكي: "تعلمون جيدا ما نحتاج اليه لحماية أجوائنا، لتعزيز قواتنا البرية، ما نحتاج اليه لدعم نجاحاتنا البحرية والاستمرار فيها، وتعلمون تماما اننا نحتاج الى ذلك في الوقت المناسب ونعوّل عليكم" على هذا الصعيد.



ويطالب زيلينسكي خصوصا بذخائر يفتقر اليها جنوده، وبمزيد من منظومات الدفاع الجوي في مواجهة هجمات الجيش الروسي.