الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع للبحث في مستجدات محادثات الإفراج عن الرهائن
أخبار دولية
2024-02-24 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع للبحث في مستجدات محادثات الإفراج عن الرهائن
يجتمع مجلس الحرب في إسرائيل في وقت لاحق السبت بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس، لمناقشة الإفراج عن رهائن واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب ضد حركة حماس.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن أعضاء مجلس الحرب "سيجتمعون هذا المساء عبر الهاتف" للاستماع إلى تحديث بشأن المناقشات المتّصلة بالنزاع في قطاع غزة والذي بات في شهره الخامس.
والتقى في باريس رئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع ورئيس الشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) مع وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين. وقال هنغبي خلال مقابلة أجرتها معه قناة "ان 12" الإخبارية "هناك على الأرجح مجال للمضي قدما نحو اتفاق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات السابع من تشرين الأول، بدءا بكل النساء، لكن هنغبي لفت إلى أن "اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب". وأشار إلى أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن دولة فلسطينية.
وفي بيان له قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن اجتماع السبت سيتطرق إلى "الخطوات التالية في المفاوضات".
وجدّد نتانياهو التأكيد على ضرورة شن القوات هجوما على رفح في جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في رفح بتعرّض المدينة لست ضربات جوية على الأقل مساء السبت.
وأجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي السبت جولة في قطاع غزة وشدد على أن العمل العسكري هو السبيل الفاعل الوحيد لاستعادة الرهائن.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الحرب
الإسرائيلي
سيجتمع
للبحث
مستجدات
محادثات
الإفراج
الرهائن
التالي
البابا فرنسيس يلغي اجتماعاته المقررة اليوم السبت
فون دير لايين في كييف: أكثر من أي وقت مضى نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-22
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مجلس الوزراء وافق على إرسال مفاوضين إلى محادثات في باريس بشأن هدنة في غزة
آخر الأخبار
2024-02-22
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مجلس الوزراء وافق على إرسال مفاوضين إلى محادثات في باريس بشأن هدنة في غزة
0
آخر الأخبار
2024-02-21
عضو مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس: ستُنقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس
آخر الأخبار
2024-02-21
عضو مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس: ستُنقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس
0
آخر الأخبار
2024-02-21
وزير الدفاع الإسرائيلي: أهدافنا في هذه الحرب لم تتغير وملتزمون بتدمير حماس وإعادة الرهائن
آخر الأخبار
2024-02-21
وزير الدفاع الإسرائيلي: أهدافنا في هذه الحرب لم تتغير وملتزمون بتدمير حماس وإعادة الرهائن
0
آخر الأخبار
2024-02-07
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يقول إنّ قرارات الحرب ستتخذ من الآن في المجلس الوزاريّ المُصغر ثم تحال لمجلس الحرب
آخر الأخبار
2024-02-07
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يقول إنّ قرارات الحرب ستتخذ من الآن في المجلس الوزاريّ المُصغر ثم تحال لمجلس الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:32
إردوغان يعتزم زيارة فنزويلا هذا العام
أخبار دولية
15:32
إردوغان يعتزم زيارة فنزويلا هذا العام
0
أخبار دولية
14:41
مجموعة السبع تطالب ايران والصين بوقف مساعدتهما لروسيا في حرب أوكرانيا
أخبار دولية
14:41
مجموعة السبع تطالب ايران والصين بوقف مساعدتهما لروسيا في حرب أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
15:59
الأم المجرمة... تركت طفلتها الصغيرة تموت جوعاً لأيام أثناء قضائها عطلة على الشاطئ!
منوعات
15:59
الأم المجرمة... تركت طفلتها الصغيرة تموت جوعاً لأيام أثناء قضائها عطلة على الشاطئ!
0
آخر الأخبار
10:19
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً عسكرياً إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
10:19
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً عسكرياً إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
0
أخبار دولية
11:19
سجن معارض تونسي لانتقاده الانتخابات البرلمانية السابقة
أخبار دولية
11:19
سجن معارض تونسي لانتقاده الانتخابات البرلمانية السابقة
0
أخبار دولية
12:51
زيلينسكي يكرر مطالبة مجموعة السبع بالمساعدة العسكرية
أخبار دولية
12:51
زيلينسكي يكرر مطالبة مجموعة السبع بالمساعدة العسكرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صفقة كبيرة بين مصر والامارات.. ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صفقة كبيرة بين مصر والامارات.. ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـ LBCI على الحدود مع الغجر المحتلة ... أهالي الوزاني محاصرون بالرصاص والقذائف
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـ LBCI على الحدود مع الغجر المحتلة ... أهالي الوزاني محاصرون بالرصاص والقذائف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان افتتح مسيرته بفوزه على سوريا ويضرب موعدا مع المنتخب البحريني
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان افتتح مسيرته بفوزه على سوريا ويضرب موعدا مع المنتخب البحريني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
التغير المناخي يضرب موسم التزلج في اوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:15
التغير المناخي يضرب موسم التزلج في اوروبا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:55
أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)
منوعات
07:55
أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)
2
منوعات
07:21
حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!
منوعات
07:21
حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!
3
فنّ
04:19
بشعرٍ طويل ومنسدل على كتفيه... ظهور نادر لإبن نوال الزغبي مع والدته (صور)
فنّ
04:19
بشعرٍ طويل ومنسدل على كتفيه... ظهور نادر لإبن نوال الزغبي مع والدته (صور)
4
فنّ
04:15
نقل فادي إبراهيم إلى العناية الفائقة... مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية!
فنّ
04:15
نقل فادي إبراهيم إلى العناية الفائقة... مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية!
5
فنّ
04:13
نانسي عجرم في أوّل تعليق بعد صورتها مع الإسرائيلي: تفاهات بعض الموتورين
فنّ
04:13
نانسي عجرم في أوّل تعليق بعد صورتها مع الإسرائيلي: تفاهات بعض الموتورين
6
حال الطقس
02:05
طقس متقلّب يرافقنا... هل يعود المنخفض الجوي؟
حال الطقس
02:05
طقس متقلّب يرافقنا... هل يعود المنخفض الجوي؟
7
منوعات
08:44
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
منوعات
08:44
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
8
منوعات
16:59
استرق السمع خلال عمل زوجته من المنزل فكسب أكثر من مليون دولار... ما حصل بعد ذلك كارثيّ!
منوعات
16:59
استرق السمع خلال عمل زوجته من المنزل فكسب أكثر من مليون دولار... ما حصل بعد ذلك كارثيّ!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More