مجموعة السبع تطالب ايران والصين بوقف مساعدتهما لروسيا في حرب أوكرانيا

وجهت مجموعة السبع السبت انتقادا مباشرا لكل من الصين وايران لدعمهما اللوجستي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وطالبت طهران بـ "وقف" مساعدتها فيما ابدت قلقها حيال قيام شركات صينية بتزويد موسكو مكونات عسكرية.



وقال قادة مجموعة السبع في بيان مشترك "ندعو ايران الى وقف دعم الجيش الروسي"، مبدين "قلقهم لعمليات نقل مكونات للأسلحة والمعدات الى روسيا عبر شركات صينية".