إردوغان يعتزم زيارة فنزويلا هذا العام

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة فنزويلا هذا العام، وفق ما أعلن وزير خارجيته هاكان فيدان السبت في كراكاس، من دون أن يحدد موعد الزيارة.



وقال فيدان خلال اجتماعه مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل "هذا العام (...) سيزور رئيسنا فنزويلا". وأضاف وزير الخارجية التركي الذي استقبله مادورو في قصر ميرافلوريس الرئاسي ليل الجمعة السبت، أن "فنزويلا تؤدي دورا مهما للغاية في مشاريع تركيا في هذه المنطقة" و"لدينا العديد من الملفات التي يمكن التعاون فيها".



وتحدث الوزيران عن "تقدم" في التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات والمناجم والسياحة.