أميركا وبريطانيا توجهان ضربات على أهداف تابعة للحوثيين...والحوثيون يستهدفون ناقلة نفط

ذكر بيان مشترك أن قوات أميركية وبريطانية نفذت ضربات على 18 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن اليوم السبت، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات العسكرية ضد الحوثيين.



من جهتها، اعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن 9 غارات أميركية وبريطانية على صنعاء.



في السياق، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ان "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم". وأضاف "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضرارا بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".

ولاحقاً، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الحوثيين استهدفوا ناقلة النفط إم في تورم ثور التي ترفع علم أميركا وتملكها وتديرها الولايات المتحدة.