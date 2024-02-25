في أستراليا... حرائق الغابات تدمر عددا من المنازل

أفادت السلطات اليوم، بأن حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا الأسترالية دمرت عددا من المنازل، منبهة بأن الحرارة "الشديدة" قد تؤدي إلى تأجيج حرائق الغابات في وقت لاحق من الأسبوع.



وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان للصحفيين: "هذه أنباء مقلقة للغاية لتلك العائلات"، مشيرة الى أنه تم التأكد من تدمير ستة منازل.



وأدت حرائق الغابات إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.



وتعاني أستراليا من ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.



واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا اليوم وفقا لهيئة الطوارئ بالولاية.



وأعلنت رئيسة وزراء الولاية أن هناك "مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع خصوصا من الأربعاء إلى الخميس".



وقالت: "ما نعرفه بالفعل هو أن المؤشرات في نطاقها الأقصى"، لافتة إلى أن سلطات الطوارئ ستجتمع اليوم للتخطيط للأسبوع المقبل.



ويكافح نحو ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.