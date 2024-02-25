وزير الطاقة السعودي يعلن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في حقل الجافورة

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة أرامكو السعودية تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.



وأوضح أن الكميات الإضافية المؤكدة "بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز... وتحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها".



وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الاحتياطيات في حقل الجافورة أصبحت تقدر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات.