زلزال يهز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية

أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن زلزالا قوته 5.8 درجات هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية اليوم الأحد.



وكشف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.