أوكرانيا: تدمير 16 من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أنه دمر 16 من أصل 18 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية.وذكرت القوات الجوية عبر تطبيق تيليغرام أن طائرات مسيرة إيرانية الصنع أُسقطت فوق ثماني مناطق في وسط وغرب وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك منطقة العاصمة.