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مقتل شخص وإصابة 2 في حادث طعن في متجر صغير باليابان
أخبار دولية
2024-02-25 | 01:48
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مقتل شخص وإصابة 2 في حادث طعن في متجر صغير باليابان
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن شخصا لقي حتفه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم في حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.
وذكرت الهيئة أن أحد العاملين بالمتجر التابع لسلسلة سيكومارت قال للشرطة المحلية إن رجلا استخدم ما يشبه سكين المطبخ في سلوك عدائي قبيل الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش أمس السبت).
وتعرض ثلاثة من العاملين بالمتجر، تتباين أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات، للطعن وتم نقل رجل أربعيني إلى المستشفى حيث توفي لاحقا. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن الشرطة القول إن المصابين الآخرين، وهما رجل وامرأة، لم يفقدا الوعي.
وأعلنت الهيئة أنه تم القبض على عاطل عمره 43 عاما في مكان الحادث بتهمة الشروع في القتل.
أخبار دولية
طعن
متجر
اليابان
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